شكرا لقرائتكم الأهلي يواصل الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للنادي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم السبت فعاليات الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للنادي الأهلي ،حيث بدأ أعضاء النادي التسجيل منذ أمس الجمعة، بالتوقيع في الكشوف، إلا أن النصاب لم يكتمل لعدم حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية ليتم ارجاء مناقشة جدول الأعمال لليوم>

ومن المقرر أن يبدأ التسجيل في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم ،السبت، بالكشوف حتى الساعة السابعة مساءً ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال في حالة اكتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساءً مباشرة بالصالة المغطاة بالنادي.