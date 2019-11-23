يويفا ينفي وجود قرعة تكميلية لنهائيات يورو 2020‎

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس أنه لن تكون هناك حاجة لإجراء قرعة تكميلية لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بعد نهاية منافسات الملحق الأوروبي الذي سيحسم المقاعد الأربعة المتبقية في النهائيات.

وكان مقترحاً أن تجرى قرعة تكميلية في أول 1-4-2020، وهو اليوم التالي لختام منافسات الملحق الأوروبي، لكن اليويفا أعلن اليوم أنه لن تكون هناك حاجة لإجراءها.

وذكر اليويفا أن كل القرارات المتعلقة بالمجموعات الست بنهائيات يورو 2020 يمكن إتخاذها خلال القرعة المقررة في العاصمة الرومانية بوخارست في 30-11-2019

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وسيجري اليويفا قرعة الجمعة 22-11-2019 لحسم تواجد واحد من منتخبات بلغاريا وإسرائيل ورومانيا والمجر، أمام المنتخب الاسكتلندي في مسار التأهل للملحق الأوروبي من المستوى الثالث بدوري الأمم والذي يشهد مواجهة المنتخب النرويجي مع نظيره الصربي، بينما تلحق المنتخبات الثلاثة الأخرى بالمنتخب الأيسلندي في مسار التأهل من المستوى الأول.

ويشهد مسار التأهل من المستوى الثاني، مواجهة منتخب البوسنة والهرسك مع نظيره الأيرلندي الشمالي والمنتخب السلوفاكي مع نظيره الأيرلندي، وسيتنافس الفائز من هذا المسار ضمن المجموعة الخامسة في يورو 2020 .

بينما يتنافس المنتخبان الفائزان من المسارين الأول والثالث في إحدى المجموعات الثالثة أو الرابعة أو السادسة، وهو ما يتوقف على المتأهل من بين اسكتلندا ورومانيا والمجر.