بودولسكي في طريقه إلى الدوري البولندي

ذكرت تقارير صحفية بولندية اليوم الخميس أن اللاعب الألماني الدولي السابق لوكاس بودولسكي قد ينتقل إلى صفوف جورنيك البولندي بمجرد إنتهاء عقده مع فيسيل كوبي الياباني فى يناير المقبل 2020.

وقال بارتلومي بيريك المتحدث بأسم نادي جورنيك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “النادي على تواصل مستمر مع لوكاس بودولسكي، لكننا لن نعقب على طبيعة هذه المحادثات”.

يذكر أن بودولسكي 34/ عاما/ الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال 2014، مولود فى بولندا.

ويكتسب بودولسكي شهرة واسعة فى بولندا بصفته مشجعاً لنادي جورنيك.

وفي الماضي أعرب بودولسكي عن حلم فى إنهاء مسيرته في جورنيك، بعد أن شهدت مسيرته السابقة الإحتراف فى صفوف كولن وبايرن ميونخ وآرسنال وجالطة سراي.

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ورجحت صحيفة “برزيجلاد سبورتوي” أن يجمع بودولسكي في بولندا بين كرة القدم وتوسيع أعماله من خلال مجموعة المطاعم التي يمتلكها.

ويعد نادي جورنيك من أنجح الأندية البولندية حيث توج بلقب الدوري المحلي 14 مرة لكن أخرها جاء في 1988 ، لكنه أحرز لقب الكأس في .1991

وبدأ بودولسكي مشواره مع المنتخب الألماني في، 6-6- 2004 تحت القيادة الفنية للاعب السابق رودي فولر أمام المجر.

ولعب بودولسكي منذ ذلك التاريخ أربع بطولات لكأس أمم أوروبا وثلاث بطولات لكأس العالم.