مصدر: هناك مَن يتلاعب بمستقبل النني وميلان!

نفى مصدر مُقرب من لاعب وسط منتخب مصر “محمد النني” الخبر الذي نشره موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي الأسبوع الماضي، عن عَرض اللاعب لنفسه على إدارة ميلان للمرة الثانية هذا العام، من أجل ضمه خلال الميركاتو الشتوي المقبل بعدما فشل في الانضمام لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الماضي.

وأعير النني في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي إلى نادي بيشكتاش التركي من آرسنال الإنجليزي، بعدما ضغط عليه المدير الفني للمدفعجية “أوناي إيمري” لإقناعه بالرحيل، لإنعدام فرصه في تشكيلة الفريق الأساسية والاحتياطية خلال موسم 2020/2019.

وفي تصريح خاص لموقع الخليج 365، قال مصدر مقرب من محمد النني “هناك خبر غير صحيح انتشر في الآونة الأخيرة عن عرض محمد النني لنفسه على إدارة ميلان لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل، وإنه سبق عرض نفسه على ميلان خلال الميركاتو الصيفي، وهذا لم يحدث على الإطلاق”.

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وأضاف “قام موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بتناول القصة بناء على طلب من شركة تسويق سويسرية كانت ترعى النني خلال فترته مع نادي بازال السويسري، وقالوا في التقرير أنه عرض نفسه على ميلان في الصيف الماضي ثم في منتصف شهر نوفمبر الحالي، ولكن النني لم يعرض نفسه على أحد، وميلان لا يريد التعاقد مع النني من الأساس”.

وأوضح “شركة الاستشارات السويسرية التي يُديرها ساشا إيمباتشر، كانت ترعى أعمال محمد النني ومحمد صلاح أثناء تواجدهما في نادي بازل قبل سنوات، وتريد التربح من وراء محمد النني والخروج بأية عمولات مالية من نادي ميلان بعدما علموا برغبة النادي الإيطالي في ضم لاعب وسط إرتكاز جديد في الميركاتو الشتوي”.

وأتم حديثه “لم يحدث أي شيء بين النني وميلان، وكيل النني السابق يحاول التربح واستغلال ظروف اللاعب والنادي الإيطالي لا أكثر ولا أقل”.