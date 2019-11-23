مدرب بلجيكا يريد حسم تمديد عقده

أعلن المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز المرتبط حتى 2020 مع المنتخب البلجيكي لكرة القدم الخميس أنه يريد حسم تمديد عقده قبل “يونيو” المقبل وانطلاق نهائيات كأس أوروبا.

وقال مارتينيز (46 عاماً) في حديث لصحيفة “هيت لاتست نيوز” الفلامانية “بالنسبة لي، يجب أن نتحدث عن مستقبلي قبل شهر يونيو. لا أريد أي تشتيت (للتركيز) خلال المسابقة”.

واعتبر مارتينيز الذي أستلم الأدارة الفنية لمنتخب “الشياطين الحمر” في أغسطس 2016، أنه كان صفقة جيدة جداً حتى الآن (للإتحاد البلجيكي) مضيفاً “كنت وفياً جداً للإتحاد البلجيكي فى السنوات الثلاث الماضية. الآن الأمر مختلف لأن عقدي ينتهي. سيتعين علي وضع العروض المختلفة فى الميزان، رياضياً وماليا”.

وتابع “أولاً أريد إنتظار عملية سحب قرعة النهائيات ووضع برنامج الأستعداد” لنهائيات كأس أوروبا 2020. بعد ذلك يمكننا الجلوس بسرعة على طاولة المفاوضات”.

وبعد تمديد عقده للمرة الأولى صيف العام الماضي قبل أنطلاق مونديال روسيا 2018 حيث حققت بلجيكا افضل نتيجة لها في العرس العالمي بأحتلال المركز الثالث، قاد مارتينيز الشياطين الحمر إلى صدارة مجموعته في تصفيات 2020 بالعلامة الكاملة في 10 مباريات، وهو رقم قياسي أيضاً لبلجيكا.