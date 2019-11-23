رياضة | بالأرقام.. حصاد بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام عقب فوز مصر

ولعبت 12 مباراة خلال دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام وسجل خلالهم 21 هدف.

وكان منتخب مصر هو المنتخب الوحيد وسط المنتخبات الثمانية الذي لم بخسر أو يتعادل في أي مباراة خلال دور المجموعات.