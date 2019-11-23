رياضة | موعد مباراة يوفنتوس واتلانتا اليوم السبت 23/11/2019 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة يوفنتوس واتلانتا اليوم السبت 23/11/2019 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستضيف معلب أتليتي أزوري دي ايتاليا مباراة قوية ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي، الذى يعود ويفتح أبوابه من جديد بعد فترة التوقف الدولى الطويلة التى إمتدت لإسبوعين بمباراة قوية بين كل من يوفنتوس واتلانتا .

موعد مباراة يوفنتوس واتلانتا بالدوري الإيطالي يستضيف يوفنتوس نظيره أتلاتنا ضمن مباريات الجولة ال 13 من بطولة الدوري الإيطالي، فى تمام الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءا بتوقيت السعودية والسادسة مساءا بتوقيت الإمارات والثانية مساءا بتوقيت جرينتش. القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس واتلانتا بالدوري الإيطالي ينتظر عشاق الدوري الإيطالي مباراة قوية بين ميلان ونابولي ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر فى تمام السابعه مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية والتاسعه مساءا بتوقيت الإمارات والسادسه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 4 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي. Advertisements قائمة يوفنتوس أمام أتلانتا في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: بوفون، تشيزني، بينسوجلو.

الدفاع: دي ليخت، روجاني، بونوتشي، ديميريل، دي شيلو، دانيلو.

الوسط: ماتويدي، بيانيتش، إيمري تشان، بيرنارديسكي، خضيرة، بينتاتكور، كوادرادو.

الهجوم: هيجواين وديبالا ودوجلاس كوستا.

ويحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة بينما أتلانتا في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.