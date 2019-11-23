رياضة | موعد مباراة ميلان ونابولي اليوم السبت 23/11/2019 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ميلان ونابولي اليوم السبت 23/11/2019 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب جوزيبا ميزا مباراة قوية ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي، الذى يعود ويفتح أبوابه من جديد بعد فترة التوقف الدولى الطويلة التى إمتدت لإسبوعين بمباراة قوية بين كل من ميلان وناولي وفى لقاء يعد الأقوي بالجولة.

موعد مباراة ميلان ونابولي بالدوري الإيطالي يستضيف ميلان نظيره نابولي ضمن مباريات الجولة ال 13 من بطولة الدوري الإيطالي، فى تمام السابعه مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية والتاسعه مساءا بتوقيت الإمارات والسادسه مساءا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ونابولي بالدوري الإيطالي ينتظر عشاق الدوري الإيطالي مباراة قوية بين ميلان ونابولي ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر فى تمام السابعه مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية والتاسعه مساءا بتوقيت الإمارات والسادسه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 4 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي.

التشكيل المتوقع لفريق ميلان أمام نابولي بالدوري الإيطالي حراسة المرمى: جيانوليجي دوناروما خط الدفاع: أندريا كونتي - ماتيو موساكيو - أليسيو رومانيولي - ثيو هيرنانديز Advertisements خط الوسط: لوكاس بيليا - لوكاس باكيتا - رادي كورنيتش خط الهجوم: بونافينتورا - كربستوف بيونتيك - سوزو.

التشكيل المتوقع لفريق نابولي بالدوري الإيطالي حراسة المرمى: ميريت خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - كونستانتينوس مانولاس - كاليدو كوليبالي - سباستيانو لوبيرتو. خط الوسط: كاييخون - الان - رويز - لورينزو إنسيني. خط الهجوم: هيرفينج لوزانو - ديريس ميرتينز.