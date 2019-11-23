شكرا لقرائتكم عودة الدوري بإقامة مباراتين مؤجلتين من الاسبوع الرابع بعد التوقف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود عجلة مسابقة الدوري للدوران من جديد بإقامة مباراتين مؤجلتين من الاسبوع الرابع بعد توقف دام 31 يوماً بسبب إنشغال المنتخب الاولمبى فى المشاركة بكأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً والتى أقيمت بمصر فضلا عن أداء المنتخب الاول لمباراتى كينيا وجزر القمر اللتان انتهت بالتعادل فى التصفيات الافريقية ، حيث يستضيف طنطا نظيره طلائع الجيش فى تمام الثانية والنصف ظهراً على ستاد طنطا الرياضى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع الرابع للدوري

ويحتل طنطا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر مثلها وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف فيما يحتل الطلائع المركز السابع عشر برصيد نقطتين بعد أن لعب 3 مباريات تعادل فى مباراتين وخسر واحدة وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف .

وتعادل طنطا مع حرس الحدود بهدف لكل فريق فى أخر ظهور بالمسابقة فيما تعادل الطلائع مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى أخر ظهور أيضاً .

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وتشهد مباراة طنطا والطلائع اليوم الظهور الأول لطارق يحيى مديراً فنياً للطلائع بعد رحيل البرازيلى سيرجيو فارياس بسبب تراجع النتائج حيث سيبحث طارق يحيى الذى دخل بالفريق معسكراً مغلقاً بالاسماعيلية خلال فترة توقف المسابقة لتحقيق الفوز الاول للفريق فى المسابقة .

على الجانب الأخر طالب أيمن المزين المدير الفنى لطنطا لاعبيه بتحقيق النقاط الثلاث على ملعبه ووسط جماهيره للتقدم فى سباق مراكز الدوري لاسيما مع فترة الاعداد التى خاضها الفريق خلال فترة توقف المسابقة .