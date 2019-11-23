شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقيم حفل لمنتخب مصر الأولمبي بعد التأهل لطوكيو 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على إقامة حفل تكريم لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب والجهاز الفني و اللاعبين بعد التأهل الرسمي إلى اوليمبياد طوكيو 2020 التى تقام فى يوليو المقبل ، وذلك تقديراً للفريق بعد المستوى الجيد الذى قدموه فى البطولة التى أقيمت بمصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر واختتمت فعاليتها أمس بمشاركة 8 منتخبات من أقوى فرق القارة وهي مصر وغانا والكاميرون ومالي و نيجيريا و جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا.

ويبحث مسئولو اللجنة الخماسية البحث عن موعد مناسب لإقامة الإحتفالية خلال الأيام المقبلة باحد فنادق القاهرة بالتنسيق مع مسئولو الدولة ووزارة الشباب و الرياضة ، وتوجيه الدعوة للاعبين وأسرهم لحضور الحفل.

كما يناقش اتحاد الكرة صرف مكافآت مجزية للاعبين والجهاز الفنى بعد تحقيق الانجاز الكبير.