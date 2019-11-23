بالصور.. «مصر للطيران» تحتفل في المدرجات مع الجماهير بالمنتخب الأولمبي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفلت شركة «مصر للطيران»، مع الجمهور المصري في مدرجات بمباراة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي فاز بها منتخبنا الأولمبي. وكانت الشركة أصدرت بيانا، اعلنت مشاركجة الجمهور في الاحتفال وأعربت عن أملها بالتوفيق لمنتخب مصر الأولمبي. وكانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت أنها ستقوم بدور الناقل الرسمى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما. «مصر للطيران» تحتفل في المدرجات مع الجماهير بالمنتخب الأولمبي «مصر للطيران» تحتفل في المدرجات مع الجماهير بالمنتخب الأولمبي «مصر للطيران» تحتفل في المدرجات مع الجماهير بالمنتخب الأولمبي «مصر للطيران» تحتفل في المدرجات مع الجماهير بالمنتخب الأولمبي

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