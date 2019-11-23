شكرا لقرائتكم الاهلي يواصل تدريباته بملعب التتش استعدادا للقاء الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، السبت، على ملعب التتش استعداداً لمباراة الجونة المقرر لها الخامسة من مساء بعد غد ، الأثنين، في الدوري الممتاز.

ويستعد الاهلي لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري بالغردقة في الدوري العام والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد رادس يوم 29 من نفس الشهر ، ووفقا للترتيبات التي جرت خلال الأيام الأخيرة، فمن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي إلى تونس مباشرة، عقب انتهاء مباراة الجونة التي ستقام في الغردقة.

وأنهى الجهاز الإداري للنادي الأهلي كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق في تونس؛ بما فيها الإقامة و ملاعب التدريب ووسائل الانتقال من المطار إلى الفندق والعكس، في الوقت الذي ينتظم التونسي علي معلول نجم الفريق في التدريبات بداية من غداً بعد عودته عقب انتهاء معسكر بلاده والذي أقيم خلال الأجندة الدولية.