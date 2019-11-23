شكرا لقرائتكم همام طارق ينضم لتدريبات الاسماعيلي استعداداً لمواجهة الجزيرة الاماراتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينضم اليوم السبت ، الدولى العراقى همام طارق لاعب الاسماعيلى لتدريبات فريقه فى الامارات استعداداً لمواجهة الجزيرة الاماراتى بالبطولة العربية .

رفض الجهاز الفني للنادي الإسماعيلى بقيادة الصربي ميودراج يستيتش طلب المنتخب العراقي بالسماح لهمام طارق بالمشاركة في خليجي 24.

وتلقي النادي الاسماعيلي طلبا من اسود الرافدين يطلب فيه السماح للدولي العراقي همام طارق بالمشاركة في خليجي ٢٤ التي تنطلق الثلاثاء المقبل بقطر الأمر الذي رفضه مسئولي الدراويش لارتباط النادي بمواجهة الجزيرة الإماراتي

Advertisements

وتتوجه فجر اليوم السبت بعثة فريق الإسماعيلى برئاسة المستشار محمد الكلية عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق للإمارات لملاقاة الجزيرة الإماراتى ضمن مواجهات إياب دور الستة عشر بكأس محمد السادس للأندية الأبطال والمقرر لها الاربعاء المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبوظبى علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدفين دون رد بالاسماعيلية.

وكان اللاعب قد شارك ضمن صفوف منتخب بلاده خلال فترة الأجندة الدولية وساهم فى اعتلائه قمة المجموعة الثالثة في ترتيب منافسات تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لكأس الأمم وكأس العالم بقطر 2022.