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تعرف على مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي السبت والقنوات الناقلة

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تبدأ اليوم السبت منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الممتاز "البريميرليج"، والتي تشهد مواجهات نارية بين كبار أندية إنجلترا في صراع شرس على التواجد بالمربع الذهبي.

مواعيد مباريات اليوم السبت بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

وست هام يوناتيد X توتنهام هوتسبير

تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد لندن الأولمبي، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2، بتعليق يوسف سيف.

ارسنال X ساوثهامتون

تقام المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت

القاهرة على ملعب ستاد الإمارات، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق أحمد البلوشي.

كريستال بالاس X

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تقام المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت

القاهرة، على ملعب سيلهرست بارك، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2، بتعليق جواد بدة.

برايتون X ليستر سيتي

تقام المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت

القاهرة، على ملعب فالمر، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 7، بتعليق خالد الغول.

مانشستر سيتي X

تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد الاتحاد، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2، بتعليق رؤوف خليف.

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، برصيد 34 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي وتشيلسي برصيد 26 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة بفارق 9 نقاط بينه وبين الريدز.

 

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