شاهد.. رواد السوشيال ميديا يسخرون من لاعبي المنتخب الأول بعد إنجاز الأولمبي

واصل رواد ومترددي مواقع السوشيال ميديا السخرية من لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم، خاصة بعد تتويج المنتخب الأولمبي ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويقدم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري مستوى غير منع لجماهير وعشاق الكرة المصرية، بعد الفشل في الفوز بمباراتين متتاليتين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 والمقرر لها في الكاميرون.

وتعادل منتخب مصر الأول أمام كينيا، ثم تعادل أمام جزر القمر، بعد أداء دون المستوى من اللاعبين والجهاز الفني لم ينل إعجاب الكثيرين من الخبراء والمحللين وأيضًا من الجماهير، وسط غياب تام للعب بروح قتالية عالية من أجل الفوز.

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بينما نجح منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، في التتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، التي

أقيمت بمصر في الفترة من ٨ نوفمبر وحتى الثاني والعشرين من نفس الشهر، بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية، بحضور أكثر من ٧٠ الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولاب بطولات المنتخبات المصرية.

وقدم المنتخب المصري مباراة قوية من الناحيتين الفنية والبدنية، ونجح في حصد اللقب الغالي، بعد صراع مع الأفيال الإيفوارية، ويضيف انجاز جديد لنفسه بعد الانجاز الذي تحقق منذ أيام قليلة بالوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ٢٠٢٠.