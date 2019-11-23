أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، التشكيل المثالى لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، التى توج بها منتخب مصر الأولمبي، بقيادة المدير الفني شوقي غريب.
وشهد التشكيل المثالي للبطولة تواجد 5 لاعبين من منتخب مصر وهم: مصطفى محمد، رمضان صبحي، عمار حمدي، أحمد رمضان "بيكهام" والحارس محمد صبحى، ويقود التشكيل المثالى المدرب شوقى غريب أفضل مدرب فى البطولة.
وجاء التشكيل بالكامل:
حراسة المرمى: محمد صبحى
الدفاع: أحمد رمضان "مصر" ، ريبو مابيلى "جنوب أفريقيا" ، سيلاس جناكا و كواديو "كوت ديفوار"
الوسط: عمار حمدى "مصر" ، أبو بكر كيتا "كوت ديفوار" ، إيفانز "غانا"
الهجوم: رمضان صبحى ومصطفى محمد "مصر" ، يوسف داو "كوت ديفوار"
ونجح منتخب مصر الأولمبي في ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، التي أقيمت بمصرفي الفترة من ٨ نوفمبر وحتى الثاني والعشرين من نفس الشهر، بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية، بحضور أكثر من ٧٠ الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولاب بطولات المنتخبات المصرية.
وقدم المنتخب المصري مباراة قوية من الناحيتين الفنية والبدنية، ونجح في حصد اللقب الغالي، بعد صراع مع الأفيال الإيفوارية، ويضيف انجاز جديد لنفسه بعد الانجاز الذي تحقق منذ أيام قليلة بالوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ٢٠٢٠.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو منتخب مصر الأولمبي يسيطرون على التشكيل المثالي لأمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.