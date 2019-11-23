مجلس إدارة الزمالك يُهنئ المنتخب الأولمبي بعد تتويجه بكأس أمم إفريقيا

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بخالص التهنئة للاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة شوقى غريب واللاعبين بعد تتويج المنتخب الأولمبي بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، والتي تأهل من خلالها أيضا لأوليمبياد طوكيو 2020. شوقى غريب واللاعبين بعد تتويج المنتخب الأولمبي بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، والتي تأهل من خلالها أيضا لأوليمبياد طوكيو 2020. كما هنأ مجلس الزمالك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد تحقيق هذا الإنجاز الكبير للرياضة المصرية.

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