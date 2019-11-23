لاعب المنتخب الأولمبي يروي قصة قناع "لاكاسا" في نهائي أفريقيا

أكد طاهر محمد طاهر، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أنه سعيد للغاية بعمل زملاءه في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.
وقال طاهر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد : "التتويج بأمم أفريقيا شيئا كبيرا واللاعيبة كانت رجال ولم استطع أن اتركهم".
وأكمل : "عشت تجربة الحضور الجماهير الرائع خاصة مع منتخب مصر يكون الشعور مختلف تماما، وواجهنا
وأتم: " كنت صاحب فكرة دخول الاستاد بقناع "لاكاسا دي بابل"، وطلبت من معارفي أن يأتون بأقنعة لكي تكفي جميع اللاعبين".
ونجح منتخب مصر الأولمبي في ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، التي أقيمت بمصر فيالفترة من ٨ نوفمبر وحتى الثاني والعشرين من نفس الشهر، بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية، بحضور أكثر من ٧٠ الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولاب بطولات المنتخبات المصرية.
وقدم المنتخب المصري مباراة قوية من الناحيتين الفنية والبدنية، ونجح في حصد اللقب الغالي، بعد صراع مع الأفيال الإيفوارية، ويضيف انجاز جديد لنفسه بعد الانجاز الذي تحقق منذ أيام قليلة بالوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ٢٠٢٠.
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