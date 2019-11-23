عاجل | محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام كريستال بالاس اليوم

علمت مصادر الخليج 365 بجلوس النجم المصري “محمد صلاح” على دكة بدلاء ليفربول في مباراة كريستال بالاس، المقرر لها بعد عصر اليوم السبت، في إحدى مباريات اليوم 23-11-2019 ضمن الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب قلق المدير الفني للريدز “يورجن كلوب” من المجازفة به قبل استضافة نابولي في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع.

وتعرض محمد صلاح لإصابة طفيفة في كاحله بعد تدخل قوي مع لاعب مانشستر سيتي “فرناندينيو” على حدود منطقة الجزاء، في نهاية الشوط الأول من مباراة قمة البريميرليج المنتهية بفوز ليفربول 1/3 على ملعب آنفيلد روود.

وأكد الأطباء أن صلاح لم يتعاف بنسبة 100٪ من أثار تلك الإصابة ولهذا نصحوا يورجن كلوب بوضعه على دكة البدلاء وإشراكه لبضع دقائق عقب انتهاء أيام الفيفا، وذلك في الشوط الثاني أمام كريستال بالاس إذا تطلب الأمر، على أن يشارك كأساسي ضد نابولي في دوري الأبطال.

وسافر محمد صلاح مع بعثة ليفربول إلى العاصمة لندن لمواجهة كريستال بالاس يوم أمس الجمعة، لكن كلوب أخبره بأهمية البقاء على الدكة كي يكون في قمة جاهزيته للقاء نابولي، كإجراء وقائي، كي لا تتفاقم الإصابة.