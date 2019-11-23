محمد صلاح يحاول مُصالحة الجمهور المصري

طالب نجم نادي ليفربول “محمد صلاح” باستمرار حضور الجمهور المصري للمباريات بوجه عام في الفترة القادمة، بعدما أثبت تأثيره الكبير في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، التي احتضنتها القاهرة على مدار الأسبوعين الماضيين، وانتهت مساء أمس الجمعة الموافق 22-11-2019 بتتويج مصر للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية.

ويحاول محمد صلاح بهذا التصريح اصلاح علاقته بالجمهور بعد ما بدر منه خلال كأس أمم أفريقيا 2019، حيث دعم اللاعب عمرو وردة المتهم في قضية تحرش آنذاك، فضلاً عن مقاطعته لوسائل الإعلام المصرية، وتواصله مع الجمهور بنظرات وردات فعل مثيرة للجدل خلال احتفاله بالأهداف التي سجلت في دور المجموعات.

وتعاني الكرة المصرية من غياب الجمهور عن مباريات الدوري الممتاز منذ مدة طويلة بسبب حادثتي بورسعيد 2012 والدفاع الجوي 2015، حيث راح ضحيتها 72 و24 مشجعًا من الأهلي والزمالك – على الترتيب -.

وقال محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أثناء تقديم التهنئة لمنتخب مصر الأولمبي “ألف مبروك لمنتخبنا الوطني، بطولة مستحقة”.

وأضاف صلاح المشكوك في مشاركته مع ليفربول أمام كريستال بالاس اليوم السبت “تحية كبيرة لجمهورنا الداعم لنا جميعًا في أي وقت، يارب يبقى في الاستاد دائمًا”.