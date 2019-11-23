رياضة | تعرف على المنتخبات التي صعدت رسمياً أولمبياد طوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على المنتخبات التي صعدت رسمياً أولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، في التتويج بلقب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، عقب صعوده لأوليمبياد طوكيو 2020.

وتوج منتخب الفراعنة، باللقب القاري للمرة الأولى في التاريخ، على حساب منتخب كوت ديفوار، بنتيجة هدفين مقابل ه دف وحيد، بعدما امتدت المباراة لشوطين إضافيين.

وأُسدل الستار على بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي استضافتها مصر بالفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري، وأسفرت عن تأهل ثلاث منتخبات لأوليمبياد طوكيو، وهم منتخب مصر صاحب اللقب، ومنتخب كوت ديفوار الوصيف، ومنتخب جنوب إفريقيا صاحب المركز الثالث.

واكتملت مقاعد القارة الإفريقية بالأوليمبياد، بصعود الثلاثي المذكور سلفا، لينضموا إلى 5 منتخبات صعدت الأولمبياد باليابان.

وتُقام لعبة كرة القدم في الأوليمبياد، بمشاركة 16 منتخبًا، مقسمة كالآتي: 4 منتخبات أوروبية، و3 إفريقية، و3 آسيوية، ومنتخبين من أمريكا الجنوبية ، ومثلهما من الشمالية ومنتخب من أوقيانوسيا، بالإضافة إلى الدولة المضيفة. Advertisements

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" المنتخبات المتأهلة بشكل رسمي لأوليمبياد طوكيو بالتقرير الآتي:-

قارة أوروبا: "إسبانيا وألمانيا وفرنسا ورومانيا".

قارة أوقيانوسيا: منتخب نيوزيلندا.

قارة إفريقيا: مصر وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.