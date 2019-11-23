رياضة | ماذا ينتظر حسام البدري من "تورتة" المنتخب الأوليمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا ينتظر حسام البدري من "تورتة" المنتخب الأوليمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت أحداث بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 عاما والتي إحتضنتها مصر بتتويج الفراعنة بالبطولة بعد مباراة شاقة أمام منتخب كوت ديفوار، إمتدت لأشواط إضافية إنتهت فوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف وسط 80 ألف متفرج بملعب القاهرة الدولي.



وكان منتخب مصر قد حسم تأهله لأوليمبياد طوكيو بعبور منتخب جنوب أفريقيا في مباراة نصف النهائي، قبل أن يزين مشواره باللقب الأول في تاريخ المنتخب الأوليمبي.

حسام البدري يتأهب في ظل معاناة المنتخب الأول الذي أدى مبارتين ولا أسوأ أمام كينيا وجزر القمر في مستهل التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، بات تطعيم المنتخب بعده عناصر من المنتخب الأولمبي أمراً حتمياً.



بالطبع تابع حسام البدري مشوار المنتخب الأولمبي، الذي برز منه عدة عناصر يمكن أن تقدم الإضافة للمنتخب الأول.

أسامة جلال - إنبي قلب دفاع نادي إنبي والمراقب من النادي الأهلى كشف عن مستوى رائع في قلب الدفاع، إمتاز جلال بعقلانية تدخلاته وقدرته الكبيرة على بناء اللعب من الخلف والتغطية خلف الظهير المتقدم كريم العراقي.

كريم العراقي - المصري البورسعيدي يمكن أن يكون لاعب نادي المصري البورسعيدي خليفة للنجم الكبير أحمد فتحي في مستقبل منتخب مصر، ليحجز تلك الجبهة بإسمه في المستقبل مع لاعب الأهلي محمد هاني ولاعب بيراميدز رجب بكار. Advertisements



يمتاز العراقي بالإضافة الهجومية الجيدة، بالإضافة لتسديداته القوية.

أكرم توفيق (الجونة / الأهلي) تطور مستواه بشكل كبير في البطولة، يعرفه البدري جيداً حين تعاقد معه في عام 2016 من إنبي حينما تولى تدريب النادي الأهلي.



برز خلال البطولة في منتصف ميدان الفراعنة بمجهوده البدني الوافر وتدخلاته القوية وإفساد هجمات الخصوم، يمكن أن يقدم الإضافة لمنتخب مصر في مركز الوسط المدافع الذي يشهد إنخفاض مستوى أفراده في منتخب مصر الأول.

رمضان صبحي – الأهلى سيشكل رمضان صبحي خطراً حقيقياً على قائد الجبهة اليسرى الهجومية في منتخب مصر وهو اللاعب محمود حسن تريزيحيه.



شهدت البطولة تطور مستوى رمضان بشكل مخيف على مستوى الآداء البدني والخططي وعلى مستوى الشخصية أيضاً، فنحن أمام قائد منتخب مصر الأول في المستقبل.

إستحق جائزة أفضل لاعب في البطولة وبالطبع ينتظره البدري بشدة.