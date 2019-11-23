رياضة | ريال مدريد يخطط لضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط لضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام عالمية بأن ريال مدريد الإسباني يخطط للتعاقد مع أحد نجوم غريم التقليدي برشلونة في صفقة مدية وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت وسائل الإعلام العالمية إلى أن الملكي يحاول الاصطياد في الماء العكر مستغلا وضع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي المتدهور مع برشلونة.



وأوضحت وسائل الإعلام العالمية أن أومتيتي نجم أولمبيك ليون الفرنسي السابق يعاني من تجاهل الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة في الموسم الحالي بعد غيابه عن الفريق لفترة طويلة بسبب الإصابة.



وذكرت وسائل الإعلام أنه مع عودة أومتيتي من الإصابة وجد أن مكانه في التشكيل الأساسي قد ضاع لصالح مواطنه كليمو لونجليت الذي أثبت كفائته في فترة غيابه في خط دفاع النادي الكتالوني.

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وأكدت وسائل الإعلام رغبة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في التحرك للتعاقد مع أومتيتي من برشلونة لترميم دفاع الميرينجي في الموسم المقبل، حيث حصل بيريز على موافقة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق على الصفقة، حيث يرى زيدان أن مواطنه يمكنه تقديم الإضافة المطلوبة في الخط الخلفي للملكي.



وحدد نادي برشلونة الإسباني في الشهر الماضي بديل الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق ليضمع خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.



وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع السلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع نادي إنتر ميلان الإسباني في يناير القادم.



وأكدت الصحيفة أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع سكرينيار في الشتاء القادم ليكون بديلا للمدافع أومتيتي.



وأشارت الصحيفة إلى أن سكرينيار سيكون بديلا لأومتيتي بسبب كثرة إصاباته مع الفريق حيث أن ركبته أصبحت لا تتحمل الحمل الذي تحتاجه المباريات والتدريبات والعملية الجراحية لا تعتبر حل بالنسبة له.