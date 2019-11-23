رياضة | مدرب الهلال السعودي السابق يدخل دائرة المرشحين لتدريب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الهلال السعودي السابق يدخل دائرة المرشحين لتدريب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل المدرب البرتغالي "جورج خيسوس" المدير الفني السابق لنادي العلال السعودي والمدرب الحالي لنادي فلامينجو البرازيلي دائرة المرشحين لتدريب نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة القادمة.



خيسوس مرشح لخلافة إرنستو فالفيردي وذكرت صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني أن المدرب البرتغالي المخضرم هو المرشح الأول لخلافة المدرب الإسباني "إرنستو فالفيردي" المدرب الحالي لبرشلونة، وذلك في حال فوزه بلقب كوبا ليبرتادوريس يوم الغد السبت.

وأضافت "سبورت" أن أحد الأصدقاء المقربين من خيسوس يدعى "كارلوس باردو" هو من سرب خبر مفاوضات برشلونة مع خيسوس، حيث ذكر أنه لو نجح في الفوز بلقب ليبرتادوريس سيوقع مع برشلونة.

ويشرف جورج خيسوس حالياً على تدريب نادي فلامينجو البرازيلي، الذي يواجه غداً نادي ريفر بليت الإرجنتيني في نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس بملعب تشيلي الوطني. Advertisements

وسبق لخيسوس وأن تولى تدريب نادي الهلال السعودي في الفترة بين عامي 2018 و 2019 قبل أن يرحل بشكل مفاجئ لحساب زوران ماميش مدرب العين الإماراتي.

وضعية فالفيردي الصعبة في برشلونة ويبدو مستقبل مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي على المحك خلال تلك الفترة، حيث تضع إدارة برشلونة عدة أسماء لخلافته وأبرزها الثنائي الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب ريفربليت الحالي وماموريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام السابق المقال من منصبه مؤخراً.



ومن المؤكد رحيل فالفيردي عن برشلونة في حال إستمرار نتائج الفريق المتذبذبة.