رياضة | بالأرقام.. حصاد بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام عقب فوز مصر

وشارك في البطولة كل من منتخب مصر و غانا والكاميرون ومالي ليتواجدوا في المجموعة الأولى ومنتخب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونيجيريا زامبيا ليتواجدوا في المجموعة الثانية.

ولعبت 12 مباراة خلال دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام وسجل خلالهم 21 هدف.

وكان منتخب مصر هو المنتخب الوحيد وسط المنتخبات الثمانية الذي لم بخسر أو يتعادل في أي مباراة خلال دور المجموعات.

وفي النهاية تأهل 4 منتخبات إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

- الدور نصف النهائي وصعد كل من منتخب مصر و كوت ديفوار وجنوب إفريقيا و غانا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام.

واستطاع منتخب مصر أن يفوز على منتخب جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة وعلى الجانب الأخر فاز منتخب كوت ديفوار على منتخب غانا بركلات الترجيح.

ومن مباراتين في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام سجلت 7 أهداف.