رياضة | موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم السبت 23/11/2019 والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

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موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي:

تنطلق أحداث المباراة المثيرة بين ليفربول وكريستال بالاس في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي، يوم السبت الموافق 23 / 11 / 2019، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي الإماراتية، والساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، حيث يتطلع فريق ليفربول لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط جديدة تضاف لرصيده (34 نقطة) ليبتعد بصدارة البريميرليج عن أقرب منافسيه ليستر سيتي وتشيلسي ولكل منهما 26 نقطة.