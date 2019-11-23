رياضة | موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم السبت 23/11/2019 والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

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موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي:
تنطلق أحداث المباراة المثيرة بين ليفربول وكريستال بالاس في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي، يوم السبت الموافق 23 / 11 / 2019، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي الإماراتية، والساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، حيث يتطلع فريق ليفربول لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط جديدة تضاف لرصيده (34 نقطة) ليبتعد بصدارة البريميرليج عن أقرب منافسيه ليستر سيتي وتشيلسي ولكل منهما 26 نقطة.
محمد صلاح يغيب عن لقاء ليفربول وكريستال بالاس:
يفقد فريق ليفربول الإنجليزي جهود لاعبه المصري محمد صلاح في مباراته ضد كريستال بالاس، حيث لا يزال نجم منتخب مصر يعاني من الإصابة على مستوي الكاحل، والتي أبعدته عن مباريات منتخبنا الوطني الأخيرة، كما يغيب عن تشكيلة ليفربول ايضًا المدافع الأيسر أندرو روبرتسون، ويستمر غياب جويل ماتيب في المباراة المقبلة، ولكن الريدز يمتلك البدائل الجاهزة لتعويض غياب لاعبيه في مباراة السبت بالدوري الإنجليزي.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس:
يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس السبت 23 – 11 – 2019، علي قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية المشفرة، حيث تنقل المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 2، كما تذاع المباراة أيضًا عبر قنوات SPORT KLUP 1 SERBIA، SPORT KLUB 1 SLOVENIJA، RMC SPORT 1، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي روابط بث مباشر LIVE لمباراة ليفربول عبر رابط الاسطورة LIV7HD ورابط يوتيوب بدون تقطيع وبجودة فائقة.
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وكريستال بالاس:
1- ليفربول 34 نقطة
2- ليستر سيتي 26 نقطة
3- تشيلسي 26 نقطة
4- مانشستر سيتي 25 نقطة
5- آرسنال 17 نقطة
6- شيفيلد يونايتد 17 نقطة
7- مانشستر يونايتد 16 نقطة
8- ولفرهامبتون 16 نقطة
9- بورنموث 16 نقطة
10- بيرنلي 15 نقطة
11- برايتون البيون 15 نقطة
12- كريستال بالاس 15 نقطة
13- نيوكاسل 15 نقطة
14- توتنهام 14 نقطة
15- إيفرتون 14 نقطة
16- وست هام 13 نقطة
17- أستون فيلا 11 نقطة
18- واتفورد 8 نقاط
19- ساوثهامبتون 8 نقاط
20- نورويتش سيتي 7 نقاط