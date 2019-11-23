شكرا لقرائتكم خبر عن «الدورى» يعود بعد شهر من التوقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الدورى المصرى فعالياته مجددا اليوم بعد توقف دامت أكثر من شهر إثر الأزمة الشهيرة ورفض الأهلى خوض مبارياته فى الدورى بعد تأجيل اتحاد الكرة مباراة الزمالك وما تبع ذلك من تدخل الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة وتم تأجيل الدورى بأكمله إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وتعرضت بطولة الإيجبشن ليج لاتهامات كبيرة الفترة الماضية ما بين اتهامات بضعف مستوى المنافسة وهو ما انعكس بالسلب على أداء المنتخب الأول فى استهلال مشواره فى التصفيات الإفريقية وفقدانه نقطتين ثمينيتن أمام كينيا وجزر القمر وألمح حسام البدرى، المدير الفنى إلا أن فترة توقف الدورى سببا رئيسيا فى تراجع مستوى اللاعبين والتأكيد على أن المنتخب فقد جزء كبير من قوته نظرا لعدم انتظام المسابقة يأتى ذلك فى الوقت الذى أنصف المنتخب الأوليمبى بطولة الدورى بعد نجاح شوقى غريب، المدير الفنى فى قيادة كتيبة اللاعبين الشباب إلى التأهل للأولمبياد بعدما قدموا عروضا قوية أثبتوا فيها قدرة الدورى على إفراز لاعبين قادرين على تحقيق نتائج متميزة ويأتى ذلك فى الوقت الذى تسود مخاوف من تراجع مستوى الدورى بعد طول فترة التوقف وتعرض بعض اللاعبين للإصابات.

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وفى ذات السياق تقام اليوم مباراتين مؤجلتين من الجولة الرابعة الأولى تجمع طنطا الذى يقوده أيمن المزين مع طلائع الجيش بقيادة سيرجو فارياس فى الثانية والنصف على ملعب استاد طنطا.

يدخل طنطا صاحب الأرض المباراة برصيد 4 نقاط فى المركز الثانى عشر بعدما خاض 4 مباريات فاز فى واحدة وتعادل مباراة وخسر أخرى، ويأمل فى كسر حاجز نزيف النقاط عن طريق الفوز، فيما يحتل طلائع الجيش المركز السابع عشر بنقطتين فقط من تعادلين وخسارة مباراة ولم يتذوق طعم الفوز حتى الآن، وحرص المدير الفنى على تجهيز لاعبيه جيدا للمباراة من خلال برنامج مكثف خاضه الفريق خلال الفترة الماضية.

على الجانب الآخر، يلتقى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، مع أسوان الذى يدربه مجدى عبدالعاطى فى الخامسة مساء على ملعب استاد المقاولون بالجبل الأخضر، ويمتلك الأول ذئاب الجبل 7 نقاط فى المركز الخامس من فوز فى مباراتين وتعادل مباراة وخسارة واحدة ويعول النحاس على لاعبيه فى تخطى مباراة اليوم لمواصلة المسيرة والتقدم تجاه المربع الذهبى، فيما يمتلك أسوان 4 نقاط فى المركز الرابع عشر، من فوز وحيد وتعادل مباراة وخسارة مباراتين وعكف المدير الفنى خلال فترة التوقف على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين لتجنب تكرارها اليوم كما قام بتجهيز البدلاء للاستعانة بالعناصر المميزة خلال المباريات الرسمية المقبلة.