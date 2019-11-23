شكرا لقرائتكم خبر عن صراع العمالقة بين ريفر بليت وفلامنجو فى نهائى «ليبرتادوريس».. وبيرو ترفع حالة الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب «مونومنتال» بالعاصمة البيروفية، بين ريفر بليت الأرجنتينى وفلامنجو البرازيلى، فى العاشرة مساء اليوم، حيث سيلعب نهائى كوبا «ليبرتادوريس» من مباراة واحدة فقط وذلك للمرة الأولى، وتم نقل اللقاء من تشيلى بسبب الاضطرابات الأمنية هناك.

ويخوض الفريق الأرجنتينى نهائى كأس ليبرتادوريس للعام الثانى على التوالى، حيث يسعى للحفاظ على اللقب الغالى من أجل المشاركة فى كأس العالم للأندية المقرر لها الشهر المقبل.

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وفاز ريفر بليت بالبطولة أعوام 1986 و1996 و2015 و2018، ويسعى لتقريب الفارق مع الغريم التقليدى بوكا جونيورز الذى حصل على اللقب 6 مرات. فيما يسعى فلامنجو البرازيلى إلى تحقيق التتويج الثانى فى تاريخه بلقب البطولة الأعرق فى أمريكا الجنوبية، التى فاز بها عام 1981.

فى السياق ذاته، قامت الشرطة البيروفية برفع درجة التأهب إلى أقصى درجاتها، استعدادًا للمباراة النهائية فى بطولة كوبا ليبرتادوريس، حيث أكد قائد الشرطة المحلية فى ليما الكولونيل هربرت راموس، أن الشرطة فى حالة تأهب قصوى وأن الأمن لنهائى كأس ليبرتادوريس مضمون تماما، فيما يتوقع حضور أكثر من 20 ألف مشجع من الأرجنتين والبرازيل.

وستنشر السلطات المحلية 4 آلاف شرطى لتأمين المباراة، إضافة إلى طوافات وطائرات مسيّرة بدون طيار «درونز» تحسبًا لأعمال شغب قد تقع قبل أو بعد المباراة.