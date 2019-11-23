شكرا لقرائتكم منتخب مصر لكرة القدم النسائية يبدأ معسكر استعدادا لتصفيات افريقيا تحت 20 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبداللطيف معسكره المغلق الثالث اليوم السبت ويستمر حتي يوم الاربعاء القادم ضمن الاستعدادات لتصفيات افريقيا تحت 20 سنة المقرر لها فبراير القادم والمؤهلة لكأس العالم.

تقام تدريبات المنتخب علي الملعب الفرعي باستاد القاهرة علي فترتين صباحية ومسائية يتخلله مباراة ودية يوم الثلاثاء امام فريق وادي دجلة.

ويضم المعسكر 24 لاعبة ويشهد انضمام المحترفتان في الدوري الامريكي نادية رمضان المحترفة بنادي ''شيكاغو اف سي'' وليلي يوسف المحترفة بفريق جامعة ''جون هوبيكن'' كما يضم المعسكر حبيبة خالد وفرح سمير والهام هاني في حراسة المرمى وايمان حسن وهنا وجيه ويارا ياسر وهدي شكري وهاجر احمد وادي عماد ونادين الشافعي واسراء فرج ومروة طلعت وندي الغريب واميرة محمد ونادين غازي وسيلينا صاروفيم ورانا ايهاب ودانا ندي وليلي زاهر وشروط ابراهيم وبسمه محمد وامل ناصر

Advertisements

وتواصل منار السيد الغياب عن معسكر المنتخب الوطني للاصابة تمزق في اربطة القدم اليسري فيما تشارك سيلينا صاروفيم في المعسكر رغم اصابتها بتمزق في اربطة اليد.

وأكد مصطفي منير المدرب العام للمنتخب الوطني ان الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف يسعي للتركيز علي الشق الفني بشكل كبير خلال هذا المعسكر النواحي الخططية وطريقة اللعب والتحركات الدفاعية والهجومية.

من جانبها قالت هناء المهيري اخصائي التغذية انها نجحت في خفض اوزان لاعبات المنتخب بشكل ملحوظ من خلال البرنامج الغذائي الذي تم وضعه بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة حسين عبداللطيف والدكتور وليد منظور طبيب الفريق مما ساهم في ارتفاع مستواهم الفني والبدني.