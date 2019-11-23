موعد مباراة برشلونة وليجانيس اليوم السبت في الدوري الأسباني والقنوات الناقلة barcelona vs leganes

يلتقي نادي برشلونة الإسباني اليوم السبت، مع نظيره نادي ليجانيس في إطار الجولة الـ 14 من الدوري الأسباني، وتقام المباراة والتي يحل فيها برشلونة ضيفاً على منافسة على أرض ملعب “بوتاركي”، ويسعى برشلونة مع مدربه “إرنستو فالفييردي” إلى تحقيق الفوز لمواصلة تصدر جدول ترتيب الليجا، مع منافسه قوية على التصدر من جانب كلا من ريال مدريد المتساوي معه في النقاط وأتلتيكو مدريد في المركز الثاني.

يغيب عن لقاء اليوم من صفوف برشلونة، “جودري ألبا” الظهير الأيسر و”صامويل أومتيتي” للإصابة، ومع غيابهما يتوقع أن يدير المدير الفني للبارسا “إرنستو فالفيردي” اللقاء بتشكيلة مكونة من كلا من:-

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ليجانيس

في المرمي :مارك أندري تير شتيجن

خط الدفاع: بيكيه – لونجليه – نيلسون سيميدو – جونيور فيربو.

خط الوسط: فرانكي دي يونج – آرثر ميلو – أرتورو فيدال.

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خط الهجوم: ميسي – جريزمان – سواريز.

موعد مباراة برشلونة وليجانيس اليوم السبت والقنوات الناقلة والتحكيم والتعليق

التاريخ الموعد القنوات الناقلة حكم المباراة التعليق السبت 23 نوفمبر 3 عصراً بتوقيت السعودية 4 عصراً بتوقيت الإمارات 2 ظهراً بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 3 خايمي لاتري سانتياجو خليل البلوشي

يدخل برشلونة لقاء اليوم وهو محتلاً لقمة ترتيب الدوري الأسباني برصيد 25 نقطة، متساوياً مع ريال مدريد، وبفارق نقطة واحدة عن أتليتيكو مدريد القابع في المركز الثاني، بينما حصد ليجانيس 6 نقاط محتلاً بها المركز العشرين الأخير في جدول ترتيب الليجا.