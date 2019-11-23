عمرو دياب يهنئ المنتخب الأولمبي بـ«أغنية»: «شرفتونا» (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ الفنان عمرو دياب، المنتخب الأولمبي عقب التتويج بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، بالفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف. وقال عمرو دياب، تغريدة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «ألف مبروك أبطال أفريقيا، شرفتونا وكل التوفيق في أولمبياد طوكيو». ‏

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