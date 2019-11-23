شكرا لقرائتكم خبر عن أبو تريكة يعلق على فوز المنتخب الأولمبي: مجهود كبير وروح عظيمة.. مبروك لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه محمد أبوتريكة، لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق التهنئة للمنتخب الأوليمبي بعد تتويجه ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالفوز على على كوت ديفوار في المباراة النهائية بهدفين لهدف.

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وقال أبوتريكة تعليقا على فوز المنتخب عبر حسابه «تويتر»: «مليون مبروووووك لمنتخبنا الأوليمبى بطوله أمم إفريقيا تحت 23 عام عن جداره واستحقاق».

وأضاف أبوتريكة: «مبروك للكابتن شوقي غريب وجهازه الفني مجهود كبير وروح عظيمة..مبروك لمصر».

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها المنتخب المصري الأولمبي بكأس الأمم الإفريقية، كما أنها هي المرة الـ 12 التي يتأهل فيها الفراعنة للأولمبياد.