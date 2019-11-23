شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يتوجه بطلب إلى صلاح بعد تغريدة تهنئته للمنتخب الأولمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالتغريدة التي نشرها اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والتي هنأ خلالها لاعبي المنتخب الأوليمبي بالتتويجةبلقب أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وطلب شوبير من محمد صلاح إعادة توصيف «لاعب منتخب مصر» إلى حساباته على مواقع التواصل، والذي حذفه منذ فترة بعد أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة في جائزة الأفضل في العالم.

ورفض شوبير الحديث عن اللاعبين الكبار المرشحين للانضمام إلى المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو، مؤكدا أن هذا الأمر سابق لأوانه.