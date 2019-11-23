شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي: طموحنا زاد بعد الصعود للأولمبياد ولم يعد لنا سقفا للطموحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأوليمبي عن سعادته بالفوز ببطولة افريقيا تحت 23 عاما والتي أقيمت في الفترة من 8 نوفمبر، وحتى 22 مِن الشهر ذاته.

ونجح منتخب مصر في الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة، في حضور أكثر من 70 ألف مشجع.

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وقال صبحي، في تصريحاته عقب المباراة :كنا نعلم صعوبة مواجهة كوت ديفوار، كنا نريد الفوز بالبطولة، تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بضرورة إسعاد الجماهير الغفيرة في الاستاد

واوضح قائد المنتخب الأولمبي: «طموحنا زاد بعد الصعود للاولمبياد، لم يعد لنا سقفا للطموحات، ننظر دائما إلى القمة، يتبقى لنا 7 شهور، يتخلله معسكرين، نفكر في ميدالية بالاولمبياد، وليس مجرد المشاركة فقط».

واشار إلى انه سيكون هناك اتفاق بين حسام البدري وشوقي غريب عن التنسيق بين المنتخب الأوليمبي والاول، مؤكدا ان الاهم الان هو فرحة الشعب المصري«.