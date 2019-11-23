شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يهنئ المنتخب الأولمبي بأمم أفريقيا: يارب الجماهير تفضل في الاستاد دايما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، المنتخب الأولمبي عقب التتويج بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، بالفوز التاريخي على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف.

وقال صلاح، في تغريدة عبر تويتر: «ألف مبروك لمنتخبنا الوطني بطولة مستحقة»

ووجه صلاح رسالة للجماهير، قائلا: «تحية كبيرة لجمهورنا الداعم لنا كلنا في أي وقت ويارب يفضلوا في الاستاد