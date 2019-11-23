شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يعلن تمديد عقد «كوادرادو» حتى 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى يوفنتوس الإيطالى تمديد عقد لاعبه الدولى الكولومبى خوان كوادرادو لمدة موسم واحد، ليبقى مع اليوفى حتى صيف عام 2022.

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وقال الموقع الرسمى لنادى يوفنتوس إن الكولومبى كوادرادو أحد 6 لاعبين فقط سجلوا على الأقل 15 هدفا وصنعوا 15 أخرى منذ انضمامه للفريق قادما من فيورنتينا موسم 2015-2016، حيث سجل 15 وصنع 28 هدفا حتى الآن.

وحصد النجم الكولومبى مع يوفنتوس 4 بطولات للدورى الإيطالى، 3 بطولات لكأس إيطاليا، ولقبًا للسوبر الإيطالى. وشارك كوادرادو مع يوفنتوس حتى الآن فى 151 مباراة بجميع البطولات منذ انضمامه للفريق.

يذكر أن يوفنتوس كان قد ضم كوادرادو فى صيف عام 2015 قادما من صفوف فريق تشيلسى الإنجليزى على سبيل الإعارة، قبل أن تتحول إلى عقد دائم فى الموسم التالى، وقدم مستويات مميزة مع السيدة العجوز خلال المواسم الماضية.