شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مدرب كوت ديفوار بعد الخسارة من المنتخب الأولمبي: حققنا هدفنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي عن حزنه عقب فشل منتخب بلاده في التتوبج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

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ونجح المنتخب الوطني المصري الأولمبي في الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة، في حضور أكثر من ٧٠ ألف مشجع، ليحقق البطولة الأولى تحت 23 عاما في نسختها الثالثة.

وقال حيدرا ، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة ، " أهنيء مصر على التتويج باللقب ، وأشكر الدولة والجماهير المصرية على حسن الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي حظينا بها هنا ، وفي النهاية حققنا المطلوب من تواجدنا في البطولة وهو التأهل للأولمبياد".

وأضاف " فخور بالتأهل الأولمبي ، وكنا خصما قويا وندا كبيرا أمام المنتخب المصري ، وسعيد بأداء فريقي في مباراة اليوم رغم الخسارة ، خاصة وأن اللاعبين قدموا كل شئ ، وفي النهاية فاز المنتخب المصري بالبطولة".