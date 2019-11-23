كارينيو يتنفس بجاهزية نياكاتي

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) تنفس الوحداويون الصعداء بعد أن منح الجهاز الطبي وبشكل نهائي الضوء الأخضر لمدرب الفريق كارينيو بإشراك هداف الفريق الفرنسي يوسف نياكاتي في التدريبات الجماعية التي شهدت مناورة كروية تم خلالها تنفيذ بعض الجمل الفنية والجوانب التكتيكية؛ استعداداً لمواجهة النصر غدا (الأحد) على ملعب الشرائع، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير

تنفس الوحداويون الصعداء بعد أن منح الجهاز الطبي وبشكل نهائي الضوء الأخضر لمدرب الفريق كارينيو بإشراك هداف الفريق الفرنسي يوسف نياكاتي في التدريبات الجماعية التي شهدت مناورة كروية تم خلالها تنفيذ بعض الجمل الفنية والجوانب التكتيكية؛ استعداداً لمواجهة النصر غدا (الأحد) على ملعب الشرائع، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما تم تجهيز المهاجم محمد السفياني عوضاً عن المهاجم محمد الصيعري الموقوف 4 مباريات عقب طرده في مواجهة الشباب في الجولة الثامنة في الدوري، وقد حذّر المدرب كارينيو خلال المناورة التي أجراها أمس اللاعبين من الأخطاء التي تكررت في مواجهتي الشباب والرائد الماضيتين، ولا بد من استعادة نغمة الانتصارات واحترام الخصم الذي يمتلك مقومات فنية قد تجلب له الانتصار في أي لحظة.

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