شكرا لقرائتكم خبر عن كريري: «الخامسة».. قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

سبق لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين فريقي الهلال وأوراوا الياباني الذي أقيم قبل أسبوعين من الآن على إستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة (الرياض)، والذي انتهى لمصلحة الزعيم بهدف الدولي البيروفي اندريه كاريلو، أن نشر مدير الفريق الأول بالهلال الكابتن سعود كريري صورة للميداليات التي يمتلكها إبان مشاركته الآسيوية كلاعب مع فريقي الاتحاد والهلال، كاتباً عليها «قريباً إن شاء الله».

إذ يملك «المحارب» أربع ميداليات آسيوية، هي ذهبيتان مع فريقه السابق «العميد» الاتحاد عندما توج باللقب عامي 2004-2005، وفضية مع النمور عام 2009، قبل أن يتحصل على الفضية بقميص الهلال عام 2014.

وسيكون اليوم على موعد جديد مع الظفر بالميدالية الذهبية الثالثة في حال أن تحقق الفوز على فريق أوراوا ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا بحول الله تعالى، فالمدير سعود كريري يملك الخبرة الإدارية والحنكة الفنية بالوقت نفسه، فهو أمام تحدٍ جديد بعد سلسلة من النجاحات الإدارية خلال المباريات الماضية للفريق الأول سواء محلياً أو قارياً.