شكرا لقرائتكم خبر عن قهوة الهلاليين في اليابان.. مجانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999 أعلن المبتعث السعودي فارس آل رشود صاحب كافيه في اليابان عبر حسابه في تويتر والذي يحمل اسم فارس اليابان عن فتح أبواب الكافيه الخاص به في العاصمة اليابانية مجاناً لكافة الجماهير الهلالية الموجودة في اليابان وذلك دعماً منه لممثل الوطن فريق الهلال، واعتزازاً بوصوله إلى نهائي القارة الكبرىٰ، حيث كتب في حسابه يسعدني الإعلان عن فتح أبواب الكافيه الخاص بنا في طوكيو «مجاناً» لكافة الجماهير الهلالية الموجودة في اليابان لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من مساء يوم أمس وحتى يوم 25 نوفمبر، إذ كشف لـ "الخليج 365" أن فكرة المحل بدأت من اليابان عام 2017، وأضاف ‏في اليابان أعمال تجارية لها طابع خاص و‏الكافيه هذا أحدها لأنه يجمع بين تناول القهوة مع الطيور الأليفة النادرة حول العالم، موضحا أن هذا النوع من العمل يجذب السياح بجميع جنسياتهم إضافة إلى اليابانيين، مرحبا بكافة الهلاليين الموجودين في طوكيو لدعم الفريق الازرق وقال:«هذا أقل واجب أقدمه لأبناء وطني الغالي وهم يستحقون اكثر من ذلك».

أعلن المبتعث السعودي فارس آل رشود صاحب كافيه في اليابان عبر حسابه في تويتر والذي يحمل اسم فارس اليابان عن فتح أبواب الكافيه الخاص به في العاصمة اليابانية مجاناً لكافة الجماهير الهلالية الموجودة في اليابان وذلك دعماً منه لممثل الوطن فريق الهلال، واعتزازاً بوصوله إلى نهائي القارة الكبرىٰ، حيث كتب في حسابه يسعدني الإعلان عن فتح أبواب الكافيه الخاص بنا في طوكيو «مجاناً» لكافة الجماهير الهلالية الموجودة في اليابان لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من مساء يوم أمس وحتى يوم 25 نوفمبر، إذ كشف لـ "الخليج 365" أن فكرة المحل بدأت من اليابان عام 2017، وأضاف ‏في اليابان أعمال تجارية لها طابع خاص و‏الكافيه هذا أحدها لأنه يجمع بين تناول القهوة مع الطيور الأليفة النادرة حول العالم، موضحا أن هذا النوع من العمل يجذب السياح بجميع جنسياتهم إضافة إلى اليابانيين، مرحبا بكافة الهلاليين الموجودين في طوكيو لدعم الفريق الازرق وقال:«هذا أقل واجب أقدمه لأبناء وطني الغالي وهم يستحقون اكثر من ذلك».

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