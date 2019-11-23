شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تربك فيتوريا قبل الوحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

أربكت الإصابات المتلاحقة التي تعرض لها لاعبو النصر خلال تواجدهم مع المنتخب، حسابات مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا قبيل مواجهة الوحدة غدا الأحد ضمن الجولة العاشرة لدوري المحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالعزير الرياضية في الشرائع.

وسيفتقد فيتوريا خدمات عبدالرحمن العبيد وعبدالله الخيبري في التشكيلة الأساسية للفريق أمام الوحدة، حيث سيغيب الأول الذي خرج مصابا في بداية مباراة الباراغواي الودية الثلاثاء الماضي، لمدة ثلاثة أسابيع بعد إصابته في العضلة، فيما يغيب الخيبري لمدة أسبوعين مما يعني غيابهما عن المنتخب في كأس الخليج، فيما دخل عبدالله مادو التدريبات بعد تعرضه لآلام في الركبة أبعدته لمدة 10 أيام أثناء معسكر المنتخب، وسيعوّض فيتوريا غياب الثلاثي بعمر هوساوي في قلب الدفاع وعوض خميس في الظهير الأيسر، بينما سيفاضل بين مختار علي وعبدالعزيز الجبرين وعبدالرحمن الدوسري لتعويض غياب الخيبري.

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واستعاد البرتغالي خدمات الدوليين المحليين يحيى الشهري وسلطان الغنام وفراس البريكان وعبدالرحمن الدوسري ومختار علي الذين شاركوا في تدريبات الفريق بفاعلية بجانب الدوليين المغربي نورالدين امرابط والنيجيري أحمد موسى العائدين من معسكر منتخبيهما بعد الفراغ من أيام الفيفا.

وسيؤدي الفريق عصر اليوم آخر مران قبيل التوجه للمطار استعداداً لمواجهة الفريق بمكة المكرمة مساء غد الأحد.

من جهة أخرى، يتجه فيتوريا لإقامة معسكر مغلق للفريق بعد مباراة الوحدة، حيث وقع اختيارهم على دولة الإمارات لرفع المعدل اللياقي للفريق وخوض عدد من الوديات لتجهيز الفريق لما تبقى من منافسات الموسم الرياضي، بعد تأجيل الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة بسبب مشاركة المنتخب الأول في كأس الخليج التي تستضيفها قطر وتنطلق (الاثنين).