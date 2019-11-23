شكرا لقرائتكم خبر عن الجفالي.. أول سيدة سعودية تكتب التاريخ في الدرعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

دخلت ريما الجفالي التاريخ كأول متسابقة سيارات سعودية تنافس في المملكة، حيث شاركت كسائق ضيف في بطولة جاكوار آي-بيس إي تروفي التي انطلقت على حلبة الدرعية، ضمن جولة التصفيات الرسمية.

وأكملت الجفالي أسرع لفة لها في المسار ذي التحديات المتعددة الذي تم بناؤه في قلب الدرعية، موقع اليونسكو للتراث العالمي، لتحرز توقيت 1:39 دقيقة، أي ما يزيد قليلاً على 5 ثوانٍ خلف الأسرع في التجارب التأهيلية.

Advertisements

وبينما تبدأ الجفالي السباق الرسمي للبطولة في آخر مراكز الانطلاق إلا أن ذلك لن يخطف الأضواء عن التاريخ الذي صنعته المتسابقة السعودية التي تشارك لأول مرة على أرضها في سباقٍ دولي.

وعبّرت المتسابقة السعودية عن انطباعاتها قبل السباق قائلة: «أنا متحمسة للغاية، فلم أعتقد مطلقا أن هذا اليوم سيأتي، أو على الأقل لم أكن أعرف متى سيأتي، لكنه جاء قي وقت أبكر مما كنت أتوقع. بدأت حياتي كمتسابقة منذ عام تقريباً، واليوم أنا هنا على وشك المشاركة في السباق على أرض بلادي، وهو شعور رائع ولا يصدق».

وتعتبر سلسلة جاكوار آي-بيس إي تروفي الأولى من سباقات السيارات الكهربائية المعدة للإنتاج الذي بدأ منذ العام 2018 في شوارع مدينة الدرعية العريقة، وهو السباق الرسمي الداعم والافتتاحي لسباق «السعودية» للفورمولا إي - الدرعية 2019.