شكرا لقرائتكم خبر عن سهام الأخضر تتأهب للانطلاق في آسيوية بانكوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تنطلق (السبت) منافسات البطولة الآسيوية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 والتي تحتضنها العاصمة التايلندية «بانكوك» بمشاركة أكثر من 200 رام ورامية، منهم ثلاثة سعوديين يمثلون أخضر السهام في منافسات القوس الأوليمبي (عبدالإله بن علي، منصور علوي، عبدالله الحارثي).

وتنطلق البطولة بمنافسات الأدوار الإقصائية بعدما اختتم الثلاثي التدريب الرسمي (الجمعة) فيما وُجد بكر التويجري المدير التنفيذي للاتحاد السعوي للسهام برفقة «بول» المدير الفني لأخضر السهام في الاجتماع الفني.