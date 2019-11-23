المبتعثون في اليابان: قلوبنا مع ممثل الوطن

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) abomroan999 @ أبدى الطلاب المبتعثون باليابان سعادتهم بحضور الفريق الهلالي إلى اليابان لمقابلة فريق أوراوا الياباني في إياب نهائي كأس آسيا، "الخليج 365" التقت ببعض الجماهير

أبدى الطلاب المبتعثون باليابان سعادتهم بحضور الفريق الهلالي إلى اليابان لمقابلة فريق أوراوا الياباني في إياب نهائي كأس آسيا، "الخليج 365" التقت ببعض الجماهير السعودية الموجودة في اليابان وتحدثوا عن هذا الكرنفال الآسيوي الذي سيدخله الهلال ممثلاً للوطن، إذ قال عبدالعزيز دخيل الله المطيري، إن المباراة حاسمة بالنسبة للهلال، لأن تحقيق الكأس يعتبر حلما لكل الهلاليين، مؤكدا أن فريق أوراوا يعد فريقاً صعباً على أرضه ولكن الهلال بإذن الله قادر على تحقيق نتيجة إيجابية تهديه كأس آسيا، فيما قال أنس وليد العباسي إن الفرحة غمرتنا بوصول الهلال لنهائي آسيا، وعن المباراة قال: المعطيات بالنسبة للهلال جيدة ومختلفة عن نسخة 2014 و2017، مطالباً اللاعبين بالتركيز داخل الملعب طوال المباراة، وعن توقعه للنتيجة قال التوقع صعب لكن بإذن الله النتيجة إيجابية للهلال، فيما أكد عمر عيد العتيبي أن الهلال في هذه النسخة لأول مرة يدخل النهائي بأفضلية على منافسه خصوصاً أنه حقق الفوز في مباراة الإياب بعكس النسخ الماضية كان يدخل مباراة الإياب بحثاً عن تعويض الخسارة ثم الفوز، وهذا سيقلل الضغط على لاعبي الهلال، مطالباً اللاعبين بالهدوء والتركيز وعدم القلق لأنكم الأفضل، واختتم حديثه بقوله أتوقع وأتمنى أن تنتهي المباراة بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف لأوراوا. وأضاف حاتم فايز العروي من جامعة أوساكا الدولية أن المباراة لن تكون سهلة للفريق الهلالي، كونه أضاع فرصا كثيرة كانت سانحة للتسجيل في مباراة الذهاب التي أقيمت في الرياض، فالفريق الياباني ليس عليه سوى تسجيل هدف واحد فقط للعودة للمباراة وبعدها ستكون الظروف مواتية للفريق الياباني للتسجيل لأكثر من هدف خصوصاً أن لديه جمهورا عريضا في اليابان سيسانده في هذه المباراة لخطف اللقب القاري من أمام الزعيم.

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