شكرا لقرائتكم خبر عن نيشيتيرو يقدّم للاعبي أوراوا وجبات «النصر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan99

يبدو أن الشوارع في العاصمة اليابانية (طوكيو) ستخلو تماماً من الازدحام المروري والبشري بسبب القمة النهائية الآسيوية المرتقبة بين فريقي الهلال وأوراوا الياباني غدا (الأحد)، إذ يملك محبو الفريق الأحمر حماساً طاغياً لدعمه في قلب الحدث بمدرجات استاد سايتاما 2002.

ونشر عدد من الصحف اليابانية عن قيام الشيف الشهير نيشيتيرو بتجهيز وجبات خاصة جداً سيتم تقديمها للاعبي فريقه أوراوا تم تسميتها بـ«وجبات التحدي»، لتحقيق اللقب القاري، و«النصر» على فريق الهلال.

وأشارت الصحف اليابانية إلى أن الشيف نيشيتيرو قام بتجهيز وجبة «الكاري» التي تملك شعبية كبيرة في اليابان، لذلك قام بتجهيز الأطباق استعداداً لتقديمها للاعبين، لمنحهم القوة والطاقة خلال مجريات سير اللقاء.

ولم يتوقف الشيف نيشيتيرو عند هذا الحد، بل سيقوم بتوفير وجبات لكافة الجماهير الحاضرة في مدرجات سايتاما، مطلقاً عليها «رياضة من أجل السلام»، في بادرة جميلة من قبله، وسيتم توزيع تلك الوجبات عند محطة المترو في العاصمة «طوكيو».