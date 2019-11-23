شكرا لقرائتكم خبر عن الهويدي: حان وقت التتويج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حاوره: عبدالله الغزال (الأحساء)

بكل ثقة، أبدى لاعب الهلال سابقا نجم الكرة الكويتية الدكتور جاسم الهويدي، تفاؤله بحسم الزعيم اللقب الآسيوي أمام أوراوا الياباني، مؤكدا أن الفريق يملك مقومات البطل ويستطيع حسم اللقاء إذا ما لعب بروحه المعروفة وانضباطه التكتيكي. وشدد الهويدي في حوار مع "الخليج 365"، على ضرورة أن يظهر اللاعبون بمستواهم المعهود والقتالية داخل الملعب حتى يتجاوزوا اختبار النهائي. وكشف عن مسيرته مع الزعيم مع بداية الألفية الثانية ومشاركته الآسيوية، مسترجعا أجمل أهدافه في تلك الفترة.. حديث الهويدي بما فيه من شجن نستعرضه في ثنايا السطور التالية:

• هل الهلال قادر على الفوز بلقب آسيا؟

•• الهلال قادرعلى تحقيق اللقب الآسيوي وإضافته في خزينة النادي المرصعة بالذهب، خصوصاً أنه قدم مباراة مميزة في الذهاب، وكان يستحق أن يخرج بنتيجة كبيرة لا تقل عن 4 أهداف لكن لم يوفق، مع عتبي الشديد على الاتحاد الآسيوي الذي لم يستعن بتقنية الفار في مبارياته لكان تم احتساب الهدف الذي أحرزه سالم الدوسري لكن الهلال قادر على الفوز باللقب الآسيوي وإسعاد جماهيره الكبيرة.

• ماذا يجب على اللاعبين والمدرب عمله للفوز؟

•• الفريقان أصبحا كتابا مفتوحا لكلا المدربين، ومدرب الهلال في مباراة الذهاب استطاع بكل تأكيد تدوين نقاط قوة وضعف الفريق الياباني وهو قادر على قراءته، لكن تبقى الروح والقتالية والرغبة لدى اللاعبين هي الأهم من خلال المحافظة على شباك المرمى وتضييق المساحات على الفريق الياباني واستغلال الفرص، الهلال يملك لاعبين مميزين سواء محليين أو أجانب قادرين على اللعب بأي طريقة تمكن الهلال من الفوز في اللقاء.

• على ماذا تحرصون عمله قبل المباريات الهامة عندما كنت في الزعيم؟

•• بصراحة كنا نحرص على التركيز في أداء التمارين والالتزام بالوجبات وعلى النوم مبكراً، والاستماع إلى توجيهات المدرب والحرص على تطبيق الجمل الفنية بشكل سليم.

• هل حققت البطولة الآسيوية مع الهلال؟

•• في موسم 2000، الذي حقق خلاله الهلال اللقب الآسيوي آخر ألقابه الآسيوية، كنت أنا هداف الفريق حينها وشاركت في المباريات لكن تعرضي لإصابة في الرباط الصليبي قبل مباراة نصف النهائي جعلني لم أكمل اللعب في نصف النهائي والنهائي، ما جعل الإدارة الهلالية تتعاقد مع سيرجيو بديلاً لي وساهم مع زملائه اللاعبين في حصول الهلال على كأس آسيا حينها.

• ما هي أفضل مباراة لعبتها مع الهلال؟

•• بكل تأكيد مباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا لموسم 2000 التي أقيمت في الرياض وانتهت بفوز الهلال بهدفين، وكنت أنا من سجل هدفي اللقاء.

• هدف لن تنساه مع الهلال؟

•• هدفي في مرمى الأهلي في نهائي كأس المؤسس الملك عبدالعزيز، هو الأغلى والأثمن وسيبقى خالدا في ذاكرتي طوال عمري.

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• بصراحة هل الهلال الحالي نفس السابق؟

•• أمر طبيعي ما يحدث، كون الزمن مختلفا، ومثلما يقال لكل زمان دولة ورجال وما يحدث أمر طبيعي نتيجة تغيير الأجيال، لكن ما يميز الهلال في مختلف أجياله ومراحله أنه يعشق الفوز والانتصارات والظفر بالألقاب.

• من وجهة نظرك، ما سبب عدم حصول الهلال على اللقب الآسيوي 18 عاماً؟

•• أمر طبيعي جداً، لكن الهلال يعمل ويجتهد ويصل وهو الفريق الذي يتواجد بشكل دائم في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

• هل حان وقت الظفر باللقب الآسيوي؟

•• نعم حان وقت تحقيقها وفي حال حققها الفريق الهلالي ليس بغريب عليه كونه قد حقق قبلها 58 بطولة مختلفة، وهذا الوقت يعتبر أفضل الأوقات لتحقيق الهلال للقب القاري كونه يملك كافة المقومات للفوز باللقب.

• أين تكمن قوة الهلال؟

•• جميع الخانات تعتبر قوة في الهلال لكن يبقى خط الوسط هو مكمن الخطورة.

• الحسم عند من؟

•• استغلال الأطراف في الجهة اليمني أو الجهة اليسرى سواء من محمد البريك أو ياسر الشهراني مع استغلال الفرص المتاحة لجميع اللاعبين.

• ماذا تخشى على الهلال في المباراة؟

•• عدم ظهور لاعبيه بمستواهم المعروف والمعهود عنهم، لكن ثقتنا فيهم كبيرة بالعودة إلى الرياض باللقب الآسيوي.

• كلمة أخيرة؟

•• في البداية أشكر "الخليج 365" على هذا اللقاء السريع واللطيف، مع تمنياتي بالتوفيق للهلال بتحقيق كأس دوري أبطال آسيا في نسختها الحالية كون الهلال لا يمثل السعودية فقط إنما يمثل الخليج والعرب.