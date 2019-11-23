شكرا لقرائتكم مصر وكوت ديفوار .. محمد عبد السلام : المشاركة فى أولمبياد طوكيو حلم وتحقق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مصر وكوت ديفوار



بعد مباراة مصر وكوت ديفوار أكد محمد عبد السلام، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن المشاركة في أولمبياد طوكيو حلم كبير تحقق.

مصر وكوت ديفوار



مصر وكوت ديفوار حيث قال عبد السلام خلال مداخلة تليفونية: "المشاركة في الأولمبياد حلم كبير وسأعمل على التطور في الفترة القادمة" مضيفا :" قادر على اللعب والمشاركة في أي مركز بالدفاع".

مصر وكوت ديفوار



مصر وكوت ديفوار ودخل لاعبو المنتخب الأولمبي فى فرحة عارمة بعدما حققوا لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية التى اقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي وسط حضور 75 ألف مشجع.

مصر وكوت ديفوار



مصر وكوت ديفوار وحصد المنتخب الأولمبى 4 جوائز فردية بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى أقيمت فى مصر وتوج الفراعنة الصغار بلقبها.

وفازت مصر بجائزة أحس حارس مرمى لمحمد صبحى وأفضل لاعب لرمضان صبحى وهداف البطولة لمصطفى محمد وجائزة اللعب النظيف.

مصر وكوت ديفوار



مصر وكوت ديفوار وتأهل منتخبا مصر وكوت ديفوار إلى المباراة النهائية، ليقتنصا بطاقتي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فيما حسم جنوب أفريقيا البطاقة الثالثة بعد الفوز علي غانا.

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مصر وكوت ديفوار



مصر وكوت ديفوار حيث استطاع الفراعنة الصغار أن يبهروا الجميع بأداءهم الرجولى والمشرف فى البطولة بعد الفوز فى جميع المبايات التى خاضوها بداية من مالى وغانا والكاميرون فى دورى المجموعات ثم جنوب أفريقيا فى نصف النهائى وأخيرا كوت ديفوار.

وتأهل منتخبا مصر وكوت ديفوار إلى المباراة النهائية، ليقتنصا بطاقتي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فيما حسم جنوب أفريقيا البطاقة الثالثة بعد الفوز علي غانا.

مصر وكوت ديفوار



مصر وكوت ديفوار وكان المنتخب الوطني قد خاض المباراة بتشكيل يتكون من ، حراسة المرمى: محمد صبحي، وفي الدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان بيكهام - كريم العراقي - أحمد فتوح، وفي الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي، وفي الهجوم: مصطفى محمد.