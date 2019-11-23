شكرا لقرائتكم منتخب مصر الاوليمبي.. أسامة جلال : الاحتراف حلم كل لاعب فى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منتخب مصر الاوليمبي



بعد مباراة منتخب مصر الاوليمبي أكد أسامة جلال، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أنه سيكون هناك تطورا بالأداء في الفترة المقبلة.

منتخب مصر الاوليمبي



منتخب مصر الاوليمبي حيث قال جلال خلال مداخلة تليفونية: ""أحمد ربنا على الأداء وسيكون هناك تطورا بالفترة المقبلة". مضيفا :" أصعب مباراة كانت أمام مالي لإنها الافتتاح وكنا حريصين على الفوز حتى لا نكون تحت ضغط بالبداية".

وأتم : "سيكون هناك معسكرين قبل البطولة، سنحاول أن نوصل لأبعد نقطة في الأولمبياد، وكل لاعب يريد الإحتراف وأن يكون الأفضل بالعالم".

منتخب مصر الاوليمبي



منتخب مصر الاوليمبي ودخل لاعبو المنتخب الأولمبي فى فرحة عارمة بعدما حققوا لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية التى اقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي وسط حضور 75 ألف مشجع.

منتخب مصر الاوليمبي



منتخب مصر الاوليمبي وحصد المنتخب الأولمبى 4 جوائز فردية بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى أقيمت فى مصر وتوج الفراعنة الصغار بلقبها.

وفازت مصر بجائزة أحس حارس مرمى لمحمد صبحى وأفضل لاعب لرمضان صبحى وهداف البطولة لمصطفى محمد وجائزة اللعب النظيف.

منتخب مصر الاوليمبي



منتخب مصر الاوليمبي وتأهل منتخبا مصر وكوت ديفوار إلى المباراة النهائية، ليقتنصا بطاقتي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فيما حسم جنوب أفريقيا البطاقة الثالثة بعد الفوز علي غانا.

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منتخب مصر الاوليمبي



منتخب مصر الاوليمبي حيث استطاع الفراعنة الصغار أن يبهروا الجميع بأداءهم الرجولى والمشرف فى البطولة بعد الفوز فى جميع المبايات التى خاضوها بداية من مالى وغانا والكاميرون فى دورى المجموعات ثم جنوب أفريقيا فى نصف النهائى وأخيرا كوت ديفوار.

منتخب مصر الاوليمبي



منتخب مصر الاوليمبي وتأهل منتخبا مصر وكوت ديفوار إلى المباراة النهائية، ليقتنصا بطاقتي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فيما حسم جنوب أفريقيا البطاقة الثالثة بعد الفوز علي غانا.

منتخب مصر الاوليمبي



منتخب مصر الاوليمبي،مصر تحت 23 سنة،مباراة منتخب مصر تحت 23 سنة، مصر وكوت ديفوار وكان المنتخب الوطني قد خاض المباراة بتشكيل يتكون من ، حراسة المرمى: محمد صبحي، وفي الدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان بيكهام - كريم العراقي - أحمد فتوح، وفي الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي، وفي الهجوم: مصطفى محمد.