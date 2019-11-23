شكرا لقرائتكم كاف يعدل مواعيد مباريات دورى الأبطال بسبب السوبر.. والنهائى 29 مايو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، تعديلا على مواعيد مباريات دورى أبطال أفريقيا، بداية من الجولة الرابعة، من مرحلة المجموعات، بعد تحديد موعد مباراة كأس السوبر الإفريقى، يوم 14 فبراير المقبل 2020.

جدير بالذكر أن فريقى الأهلى والزمالك يشاركان فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بينما يلعب كلا من المصرى وبيراميدز فى كأس الكونفدرالية.

وقام الكاف بتعديل مواعيد مباريات دورى أبطال أفريقيا، على النحو التالى:

الجولة الرابعة: 10 و 11 يناير المقبل بدلا من 14 و 15 فبراير

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الجولة الجولة الخامسة: 24 و 25 يناير بدلا من 21 و 22 فبراير

الجولة السادسة: 31 يناير والأول من فبراير بدلا من 6 و 7 مارس

وتقام قرعة دور ربع النهائي، يوم 9 فبراير، على أن تقام مباريات الذهاب أحد أيام 28 ، 29 والاول من مارس، وتلعب مباريات الإياب أحد أيام 6 ، 7 و 8 مارس.

وتلعب مباريات ذهاب نصف النهائي، أحد أيام 1 ، 2 و 3 مايو، بينما تقام مباريات الإياب، أحد أيام 8 أو 9 مايو.

وتقام المباراة النهائية يوم 29 مايو المقبل.