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شكرا لقرائتكم أكرم حسني لشباب الأولمبي : "كنا محتاجين نفرح"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هنأ الفنان أكرم حسنى منتخب مصر بعد تحقيق انجاز فريد للكرة المصرية والتتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا على حساب منتخب الأفيال العنيد فى اللقاء الذى أقيم مساء الجمعة على ملعب الرعب استاد القاهرة الدولي.
وكتب حسنى عبر حسابه الشخصى على تويتر مهنئا شباب الفراعنة قائلًا :" ألف مبروك لمنتخب مصر اللى فرحونا بالكأس، وأثبتوا إنهم رجالة قد المسئولية، كنا محتاجين الفرحة دي ولسه هنكمل فى طوكيو 2020".
تهنئة النجوم للاعبى المنتخب الأولمبي
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